L’impianto fotovoltaico nell’ufficio postale di Santa Teresa Gallura.

A Santa Teresa Gallura, Poste Italiane ha completato l’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico sul tetto dell’ufficio postale di via Eleonora d’Arborea. Il sistema è in grado di raggiungere una potenza complessiva di circa 21 kW (kilowatt) e dovrebbe produrre ogni anno circa 32.000 kWh (kilowattora) di energia. Secondo le previsioni, l’impianto permetterà inoltre di ridurre le emissioni di anidride carbonica di circa 16 tonnellate all’anno.

L’intervento rientra in un programma avviato da Poste Italiane per incrementare l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili nelle proprie strutture. Il progetto prevede l’installazione di impianti fotovoltaici con una potenza media di circa 50 kWp (kilowatt picco), per una capacità complessiva che raggiungerà circa 19 MWp (Megawatt di picco).

In particolare, il piano interessa immobili di diverse dimensioni, tra cui uffici postali, sedi direzionali e centri di meccanizzazione postale. Poste Italiane stabilisce il numero dei pannelli in base alle caratteristiche, alle dimensioni di ciascun edificio e agli aspetti tecnici necessari per realizzare gli impianti. Con il nuovo sistema installato a Santa Teresa, anche una struttura della Gallura entra così nel programma di interventi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile e alla riduzione dell’impatto ambientale delle attività di Poste Italiane.

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