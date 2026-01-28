Lavori Abbanoa a Berchidda: stop all’acqua in 30 vie

Al via i lavori di Abbanoa a Berchidda.

Nel Comune di Berchidda, per il 29 gennaio 2026 Abbanoa ha in programma l’esecuzione di alcuni interventi di riqualificazione. Nel dettaglio, i tecnici effettueranno la sostituzione di una valvola regolatrice di pressione e di alcuni pezzi speciali. Durante l’esecuzione dei lavori, tra le 8 e le 17, potranno verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni dell’erogazione nelle seguenti vie:

Via Cagliari, Via Boccaccio, via Dante, Via verdi, Via Cavour, via Gallura, Via Grazia Deledda, Via Vittorio Emanuele, Via Umberto, Via Mazzini, Via Padre Manzella, Via Mossa, Via Trento, Via Trieste, Via Canepa, Via Monte Ruinas, Via Baddemanna, Via Della Chiesa, Via Monte Acuto, Via Della Corsa, Via Del Carso, Via S. Alvara, Via Rinascita, Via Gorizia, Via Nulvara, Via San Sito, Via Sardegna, Via Sassari, Via Giogantino e Via Funtanainzas.

Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni. Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

