Eolico off-shore tra Olbia e Siniscola, Deriu (Pd): “Incompatibile con l’Einstein Telescope”

Per il consigliere regionale Dem il parco eolico in mare creerebbe interferenze al progetto di Lula

Gli impianti eolici potrebbero condizionare il risultato nella sfida tra Sardegna e Olanda per la scelta della sede che dovrà ospitare l’Einstein telescope. Per difendere la candidatura del sito di Sos Enattos a Lula, arriva una nuova richiesta di stop alle pale sul mare. “La nostra polemica contro le pale eoliche nell’area di rispetto dell’Einstein telescope non è certo una stravaganza – commenta Roberto Deriu, consigliere regionale nuorese del Pd – ma è fondamentale per continuare a concorrere a questo eccezionale progetto, come hanno capito molto bene in Olanda”.

L’ex presidente della Provincia di Nuoro si oppone al progetto off-shore previsto davanti alle coste sarde. “Abbiamo già detto più volte che il mare tra Olbia e Siniscola deve restare libero da parchi eolici offshore – spiega Deriu -. Non ci opponiamo a priori alle energie rinnovabili, ma è necessario che i progetti siano compatibili con la tutela delle ragioni paesaggistiche e ambientali del nostro territorio, e soprattutto siano compatibili con l’investimento decisivo dell’Einstein Telescope. Quello progettato a largo della costa nord-orientale sarda evidentemente non lo è”.

Il consigliere Dem ricorda che già i ‘rivali’ hanno stabilito che progetti di questo tipo siano incompatibili con l’Einstein telescope. “In Olanda, l’altro Paese candidato per la realizzazione dell’Et, hanno capito che eventuali parchi eolici sarebbero deleteri per concorrere al progetto – conclude Deriu -. Motivo per cui continueremo ad opporci con tutte le nostre forze allo scempio dell’eolico lungo le coste tra Olbia e Siniscola”.