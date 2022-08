Cos’è un gestionale per hotel?

In generale, un gestionale per alberghi è un software che permette ai proprietari e agli operatori degli hotel di gestire al meglio e in maniera ordinata le prenotazioni su breve e lungo termine. Non serve solo per gestire la propria struttura ricettiva al meglio, ma sicuramente rende migliore nel complesso l’esperienza dei clienti dal momento in cui prenotano al momento in cui termineranno il loro soggiorno e lasciano un feedback online. Un esempio pratico è quello del check-in online. Infatti, in quel caso i dati saranno già presenti nel sistema ed il cliente, al suo arrivo, non dovrà aspettare alla reception. E’ un software che sicuramente permette di semplificare le operazioni interne che, solitamente, richiederebbero un intervento manuale e, quindi, tempi molto lunghi. Gli obiettivi di un gestionale per hotel possono essere vari. Eccone alcuni: 1) Gestione delle prenotazioni: un gestionale dovrebbe organizzare in maniera autonoma le prenotazioni effettuate da varie fonti ed evitare così di gestire tutti i canali di distribuzione manualmente. 2) Gestione dei pagamenti 3) Aggiorna i dati in tempo reale 4) Indirizza i clienti direttamente al sito web della struttura

Scidoo è un sofware gestionale?

Scidoo è un software gestionale per hotel cloud-based. Nato da un’idea di Alessandro Ciriaci che entra nel mondo alberghiero da giovane, rendendosi conto delle innumerevoli problematiche organizzative di cui è formato. Molto presto, grazie ad una delle sue più grandi passioni, la programmazione informatica, realizza questo software dal nome Scidoo – dal nome con cui veniva chiamato suo nonno. Dopo circa otto anni, il programma è pronto per essere venduto: in poco il team si allarga e al 2021 Scidoo conta molto più di duecento strutture alberghiere ed è in continua evoluzione.

Scidoo è affidabile?

Scidoo è un software gestionale che si presenta molto semplice da usare. Un operatore, inoltre, sarà sempre disponibile per qualsivoglia tipo di necessità o aiuto. Uno dei punti di forza di Scidoo è, infatti, proprio il servizio di assistenza che è disponibile telefonicamente sette giorni su sette. E’ innovativo ed in costante aggiornamento. Scidoo è molto sicuro come software poiché si trova sui server di Aruba che è il miglior provider italiano esistente. Scidoo eviterà il rischio dell’overbooking poiché tutte le prenotazioni e le disponibilità saranno aggiornate in tempo reale. Questo software premette inoltre di risparmiare tempo in quanto la gestione di tutta la struttura è riunita in un unico punto; i diversi settori e reparti saranno gestiti attraverso un unico strumento.

Come avere pi informazioni?

E’ possibile richiedere delle informazioni sul loro sito web presente online https://www.scidoo.com/ nella sezione denominata, per l’appunto, CONTATTI dove c’è un form da compilare con i propri dati. Un operatore cercherà di rispondere nel minor tempo possibile, dissipando ogni dubbio o curiosità. Nel caso in cui non si voglia compilare il form, è presente anche un indirizzo email o anche un numero di telefono attraverso cui è possibile avere un contatto diretto. Sul loro sito ci sono anche molte recensioni di coloro che hanno già usufruito dei loro servizi e che permetteranno a chi è interessato di farsi in anticipo un’idea sul funzionamento ma soprattutto sulla qualità del software di Scidoo. La maggioranza afferma di essersi trovata bene in quanto il software è molto semplice ed intuitivo da utilizzare; in caso di necessità l’assistenza, inoltre, risulta essere tempestiva per risolvere qualsivoglia tipo di problema. Il sito risulta avere molti apprezzamenti.