Conclusi i corsi del MoSos al Nautico di La Maddalena: studenti già assunti

Conclusi i corsi al Nautico di La Maddalena.

Durante lo scorso Marzo, l’Istituto Nautico di La Maddalena è stato sede degli esami finali del corso “Tecnico superiore per la gestione dei porti turistici 4.0” dell’ITS Fondazione MoSos, la cui Commissione è stata presieduta dal professore Francesco Morandi per l’Università di Sassari e composta dalla dottoressa Angela Rita Carrusci in rappresentanza della Regione Sardegna, dal professor Francesco Comiti dell’IIS “G. Garibaldi”, dal professor Fabio Maccioni dell’Istituto Tecnico “Buccari-Marconi” di Cagliari e dal Sig. Pasquale Doriano come rappresentante di categoria.

Il corso, iniziato nel 2019 e con sede di frequenza presso l’Istituto maddalenino, ha previsto una fase di lezioni tenute da docenti esperti nei vari ambiti insegnati e una fase dedicata al tirocinio presso alcuni porti

turistici della Sardegna. Nonostante le difficoltà dovute alla pandemia e la conseguente rimodulazione

dell’organizzazione delle lezioni e delle attività pratiche, gli studenti hanno potuto raggiungere le conoscenze e le competenze professionali necessarie per ricoprire incarichi gestionali e mansioni operative all’interno di porti turistici sia nell’ambito tecnico-nautico che commerciale-amministrativo.

L’inserimento nel mondo del lavoro dei diplomati negli ITS è spesso immediato. Infatti, alcuni degli studenti che hanno appena sostenuto gli esami a La Maddalena sono già stati assunti con un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso le strutture che li hanno accolti durante lo stage: il Porto turistico di Villasimius, Porto Corallo a Villaputzu e Portus Karalis a Cagliari.

La collaborazione tra l’Istituto “Nautico D. Millelire” e la Fondazione MoSos prevede la partecipazione dell’Istituto nel Consiglio di indirizzo dell’ITS ed è ormai consolidata l’iscrizione di neo-diplomati maddalenini ai percorsi erogati dal MoSos, tanto che il corso sulla gestione dei porti turistici ha avuto sede a La Maddalena grazie al numero maggioritario di iscritti rispetto alle altre sedi. Inoltre, molti dei professori del “Millelire” sono iscritti nell’albo dei docenti del MoSos e hanno insegnato anche nel corso appena terminato. Un’opportunità che il Nautico ha saputo cogliere fin dall’istituzione dell’ITS in Sardegna, nella consapevolezza che il percorso formativo post diploma contribuisca a formare professionalità necessarie per lo sviluppo turistico dell’isola e a inserire nel mondo del lavoro i propri diplomati.

