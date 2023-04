Il Kan Judo Olbia torna dalla Toscana con due medaglie

Un oro e un argento per la Kan Judo Olbia in Toscana.

Il Kan Judo Olbia “Judo team Angelo Calvisi” torna a casa dalla trasferta toscana con un oro e un’argento.

La squadra olbiese, composta di 4 atleti, ha partecipato, al trofeo “Citta’ di Rosignano”, che ha visto sui tatami del palasport della cittadina toscana circa 350 atleti appartenenti prevalentemente a società emiliane, liguri e.

Un ottimo risultato per gli allievi del maestro Angelo Calvisi – cintura nera 5′ dan -, agonisti, che hanno preso parte complessivamente a 3 finali, conquistando l’oro con Dennis Canu nella categoria Esordienti B, classe 60kg, che ha vinto tre incontri. Medaglia d’oro che arriva dopo quella vinta alcune settimane fa in Sardegna al primo “Grand prix judo” regionale stagionale.

La medaglia d’argento e’ stata conquistata da Jacopo Merone nella classe 66 kg, che ha vinto due incontri e poi perso la finale nel tempo supplementare golden score. Buona la sua gara, anche per lui un’altra finale dopo quella del grand prix regionale.

Francesco Spano, classe 55 kg, dopo aver vinto due incontri ha perso la finale per conquistare la medaglia di bronzo, terminando al quarto posto.

Infine, Diego Langiu, categoria Cadetti, classe 60 kg, non è riuscito ad andare oltre le eliminatorie.

Soddisfatto, al di là dei lusinghieri risultati, il maestro Angelo Calvisi che, insieme al collaboratore tecnico Gavino Carta, segue la preparazione dei ragazzi anche in vista degli ultimi importanti appuntamenti della stagione. Prossimo appuntamento il 15 aprile, di nuovo in Toscana, a Prato, per un’altra importante trasferta nazionale.

