In Gallura il numero più alto di escort.

Dove lavorano maggiormente le escort? Una ricerca condotta dal sito di recensioni Escort Advisor, ha rivelato che Olbia-Tempio è una delle province in Italia con il maggior numero di donne che svolgono la “professione più antica del mondo”.

La Gallura è al terzo posto.

Il portale ha svolto una classifica che rivela dove è presente la maggior attività da gennaio a luglio 2022. Dal report è emerso che le prime 20 province italiane con un incremento di presenza di escort sono Isernia (+164%), Rimini (+115%), Olbia-Tempio (+105%), Nuoro (+103%), Lecce (+91%), Imperia (+85%), Taranto (+78%), Ogliastra (+78%), Vibo Valentia (+77%), Gorizia (+74%), Viterbo (+71%), Carbonia-Iglesias (+70%), Pordenone (+69%), Massa-Carrara (61%), Crotone (+58%), Trieste (+56%), Livorno (+55%), Caltanissetta (+53%), Oristano (+51%), Matera (+51%).

L’esito della ricerca non è casuale, in quanto le escort scelgono le località di villeggiatura con il maggior numero di turisti facoltosi e la Costa Smeralda è una delle località più esclusive in Italia. Dunque, la Gallura diventa meta delle professioniste del sesso intenzionate a fare incontri con uomini di alto livello sociale.

Solitamente le escort si spostano in tour nei luoghi di turismo per conciliare lavoro e vacanza, con una sospensione di attività concentrata a Ferragosto. Questo perché a fronte di ottimi guadagni possono permettersi di conciliare lavoro e carriera. Le professioniste non sono statiche, infatti si spostano nei tanti luoghi di villeggiatura d’Italia e del mondo, che si sono rivelati più proficui rispetto ai grandi centri urbani.

Infatti, le aree metropolitane in Italia hanno avuto un timido incremento o addirittura una diminuzione della presenza di escort che si pubblicizzano online: Roma +3,7%, Varese +3%, Benevento 0%, Milano -0,7%, Firenze -1,0%, Bologna -2,2%, Fermo -2,7%, Bergamo -8,2%, Enna -20%.