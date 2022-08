Olbia premiata come quinta città di mare in Italia per la crescita degli ordini su Deliveroo

C’è anche Olbia tra le cinque città di mare con una maggiore crescita di ordini su Deliveroo. La società per la consegna a domicilio del cibo ha stilato la classifica che vede in vetta Civitanova Marche, seguita da Rimini e Civitavecchia. Al quarto posto c’è Viareggio, seguita da Olbia. “La nostra presenza nelle località di mare e di vacanza rappresenta un servizio in più per i cittadini che vi abitano, ma anche per i turisti“. Matteo Sarzana, general manager di Deliveroo Italy, spiega il senso del premio che consiste nella “bandiera Deliveroo dall’inconfondibile color teal“.

“I ristoranti che hanno ricevuto la bandiera Deliveroo – in rappresentanza di tutti i ristoranti partner Deliveroo nelle cinque località – sono: Sushi Kaiten di Civitanova Marche, Napizz di Rimini, Tokyo Civitavecchia nella località laziale, Miricè Poke a Viareggio e MeiWei Ristorante a Olbia”.