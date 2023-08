Esplosione in un camper a Bados, morto un bambino di 10 anni

Il dramma dopo l’esplosione in un camper a Bados, vicino Olbia.

Un’esplosione in un camper a Bados, situato tra Olbia e Golfo Aranci, si è trasformata in tragedia: è morto un bambino di 10 anni. Un’esplosione ha travolto un camper che si trovava nel parcheggio a ridosso della spiaggia. Per il bimbo non c’è stato niente da fare. Risultano feriti entrambi i genitori. Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco l’esplosione potrebbe essere stata provocata da una fuga di gas.

Dall’Areus spiegano che è intervenuto l’elisoccorso col mezzo arrivato da Sassari. Il personale non ha potuto far altro che constatare il decesso del bimbo, trovato carbonizzato dentro il camper. Tra i genitori a riportare le ferite più gravi è stato il padre, col 40% del corpo ricoperto da ustioni. È stato trasferito in elicottero al Centro ustioni dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

