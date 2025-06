Estate sicura in Gallura, arrivano nuovi agenti di polizia

L’arrivo di nuovi agenti di polizia in Gallura.

Dalla Gallura fino al resto della Sardegna, si prevede un rafforzamento delle forze di polizia impegnate nella vigilanza estiva. Nel corso della stagione calda, infatti, la presenza degli agenti sul territorio sarà potenziata grazie a un piano predisposto dal ministero dell’Interno, che assegna rinforzi nelle diverse province dell’isola a partire dal primo luglio e fino al primo settembre.

In base a quanto stabilito, alla Sardegna saranno destinati complessivamente 157 nuovi agenti, distribuiti in modo da garantire un’adeguata copertura in tutti i capoluoghi. La maggior parte degli operatori sarà concentrata nella provincia di Sassari e Gallura, con 79 unità, seguita da Cagliari, che ne riceverà 58. Meno numerosi, ma comunque importanti, i rinforzi previsti per le province di Oristano, con 12 agenti, e di Nuoro, che ne accoglierà 8.

L’obiettivo del piano ministeriale è quello di incrementare la sicurezza e il controllo soprattutto nei periodi di maggior afflusso turistico, quando le località sarde registrano un aumento della popolazione e una conseguente necessità di maggiore sorveglianza. In particolare, la Gallura, nota meta estiva, potrà beneficiare indirettamente di questo incremento, con una presenza più capillare delle Forze dell’Ordine in tutta la regione.

