Vediamo oggi gli eventi del fine settimana a Olbia e in Gallura.

Santa Teresa Gallura

Per gli amanti del Cinema, oggi, sabato 2 marzo ore 18 sarà possibile vedere il film campione di incassi di e con Paola Cortellesi dal titolo “C’è ancora domani” al teatro comunale Nelson Mandela in via Pertini. Senza voler assolutamente fare il cosiddetto “spoiler” ma volendo fornire ai lettori un quadro generale del film vediamo a grandi linee qual è il tema.

Paola Cortellesi interpreta una donna del 1946, in un’Italia devastata dalla guerra. Vive con il marito, i due figli e il suocero, una famiglia modesta, come tante all’epoca. La storia narra appunto della vita del personaggio interpretato dalla Cortellesi, mostra uno spaccato di vita quotidiana comune a tante donne di quel tempo ma mostra anche il coraggio di rialzare la testa e pretendere i propri diritti. Un film datato nel racconto, ma molto attuale nei temi, capace di far breccia nell’animo delle persone a prescindere dall’età.

Ecco, per coloro che avessero voglia di passare un pomeriggio al cinema Santa Teresa è il posto giusto!

Il costo del biglietto intero è di 6,50; ridotto 4,50.

Loiri Porto San Paolo

Per gli amanti della movida e del ritmo caliente latino invece, la serata giusta è quella organizzata dal ristorante pizzeria paninoteca Jolly Roger. Dalle ore 20 si cena e si balla con la regina della Salsa, l’insegnante ballerina cubana Kenia Fundora e con il maestro Pino Buttitta. Il tutto accompagnato con la musica di Gianni Berardini dj.

Il locale propone una promozione per la cena: pizza e bibita euro 15. Dopo cena ingresso con prima consumazione.

Info al numero 320.026.5162 pagina Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100093041197889&locale=it_IT

Due modi di trascorrere la serata molto diversi ma entrambi interessanti. Per gli amanti del cinema d’autore il film della Cortellesi a Santa Teresa è sicuramente la serata giusta. Per chi invece ha il ritmo latino nel sangue Loiri Porto San Paolo è la meta giusta. Una pizza, una bibita e ritmo caliente nelle vene!

