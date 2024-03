Allarme a Olbia, due auto distrutte dalle fiamme: l’ipotesi del dolo

L’incendio di due auto a Olbia.

Oggi, intorno all’una del mattino, un incendio ha devastato due auto parcheggiate lungo via Boito a Olbia. Nonostante l’intervento celere della squadra dei vigili del fuoco, entrambi i veicoli sono andati completamente distrutti.

Le fiamme che hanno avvolto rapidamente le vetture parcheggiate una di fronte all’altra lungo la strada. I residenti della zona sono stati svegliati dal suono delle sirene dei vigili del fuoco che si sono affrettati a raggiungere il luogo. Al momento, le forze dell’ordine stanno conducendo indagini approfondite per determinare le cause dell’incendio. Mentre i residenti circostanti restano preoccupati per quanto accaduto.

