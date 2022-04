Grande partecipazione in Gallura.

Grande partecipazione agli eventi per Pasqua e Pasquetta in Gallura. Lo registrano le amministrazioni comunali che hanno organizzato manifestazioni musicali, sportive e di tanti altro genere nel territorio in questi due giorni delle vacanze.

I numeri positivi sono stati registrati dalla finalissima del Talent Trophy under 14 fra Roma e Benfica, con un sold-out di posti a sedere in tribuna più la gente in piedi per prendere parte alla partita di calcio. In tutto l’evento ha smosso numeri importantissimi con 700 atleti, 1.200 persone fra dirigenti ed accompagnatori più le loro famiglie. “Un fine settimana così non si vedeva da almeno venti anni – dichiara il sindaco di La Maddalena, Fabio Lai -. Oltre alle importanti presenze che hanno dato un importante respiro economico nell’immediato – afferma Lai – abbiamo avuto un incredibile ritorno di immagine a livello internazionale che farà sponda alla grande operazione di marketing territoriale che abbiamo appena messo in atto”.

Accolta benissimo è stato anche il 3 giorni di spettacoli musicali organizzati a Santa Teresa, nell’appuntamento dell’Easter Festival 2022. Tanti i giovani che hanno affollato il palco, che ha accolto gruppi noti come Il Pagante, con Shiva e Rhove e i sardi Thomc e Duas Karas, dal 16 al 18 aprile.

Un weekend all’insegna dei grandi numeri anche per Golfo Aranci e Arzachena. Sono migliaia, infatti, le persone che hanno fatto parte del pubblico del concerto dei Tiromancino, organizzato ieri a Cannigione. L’evento ha coinvolto anche persone provenienti da altre parti d’Italia. Un grande pubblico anche per Golfo Aranci, alla manifestazione Fioriamo. “In 35 anni non abbiamo mai visto così tanta gente – dichiara l’assessore al turismo Luigi Romano. Ieri, già dalle 11 del mattino i ristoratori erano pieni e ci hanno raccontato di non aver mai visto così tanti visitatori, sia locali che turisti, nemmeno a Ferragosto. E’ stato, infatti, come 2 ferragosti insieme a livello di numeri, in poche ore non c’era nemmeno più un parcheggio. Anche gli artigiani erano soddisfatti e ci hanno ringraziato perché hanno venduto tantissimo i loro prodotti locali”.