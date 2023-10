Scoppia il caso in Consiglio regionale dopo l’evento nell’hotel di Porto Cervo.

“Un convegno di due giorni in un hotel di lusso a Porto Cervo dal conto stratosferico: 73.200 euro. Non ci sarebbe nulla da obiettare se non si trattasse di due giornate pagate interamente dalla Regione Sardegna con i fondi destinati alla formazione in ambito sanitario”.

Questa è la denuncia dei consiglieri regionali Alessandro Solinas e Desirè Manca (M5s), i quali denunciano che: “in un momento in cui la sanità sarda è allo sfascio, la Regione spende decine di migliaia di euro per un evento che sembra non inserirsi tra le categorie di spesa previste nell’ambito del Piano Formativo Aziendale dell’ARES Sardegna approvato con deliberazione del Direttore generale ARES n. 296 del 23 dicembre 2022″.

“Non è chiaro – entrano nei dettagli i consiglieri – in quale delle tipologie formative elencate dal Piano (La formazione residenziale interattiva e in videoconferenza sincrona (RES); La formazione sul campo (FSC); La Formazione a distanza (FAD)), si inserisce l’evento in questione, considerato che sembra trattarsi di un evento, a numero chiuso, non aperto né a medici né a sanitari ma solo ai dirigenti apicali e che ha tutte le sembianze di un convegno piuttosto che di un corso di formazione con conseguenti crediti formativi rilasciati ai partecipanti”.

“Come se non bastasse – aggiungono – il convegno “riservato” ad ospiti eccellenti in una location esclusiva, suona come uno schiaffo a tutti i pazienti sardi alle prese con liste di attesa infinite e a tutti i Comuni sardi privi di medici di base, in quanto il tema della discussione è proprio “Lo sviluppo delle cure primarie e dell’integrazione socio-sanitaria nelle aree interne e isole minori”.

I consiglieri del M5S hanno presentato un’interrogazione al Presidente Solinas e all’assessore della Sanità per sapere quali siano i significativi benefici che tale tipologia di evento porterà ai selezionati partecipanti e se il convegno rientra nella fattispecie delle attività formative previste nell’ambito del Piano Formativo Aziendale dell’ARES Sardegna approvato con Deliberazione del Direttore Generale ARES Sardegna n. 296 del 23.12.2022.

“Per l’evento – concludono i consiglieri – che si terrà il 20 e 21 ottobre prossimi è prevista la spesa nel dettaglio di 4mila euro di segreteria organizzativa; 27mila euro di logistica (comprensiva di viaggi, pernottamento e vitto); 12mila euro per l’esecuzione degli interventi formativi presso Cervo Hotel Costa Smeralda Resort; 4mila euro per la fornitura del materiale didattico (slide e atti congressuali); 8mila euro per l’esecuzione e correzione dei testi di verifica da mantenere agli atti per ottenere il certificato di partecipazione; 5mila euro per il rilascio della documentazione di avvenuta formazione in formato digitale”.

