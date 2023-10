Sul lungomare di Golfo Aranci arriva una palestra inclusiva all’aperto

Con i fondi del Pnrr il Comune di Golfo Aranci ha installato una palestra.

Sul lungomare di Golfo Aranci si può fare sport grazie all’arrivo di un’area fitness all’aperto. Il Comune ha ottenuto i fondi del Pnrr per realizzare un importante punto di svago per i residenti e i turisti del paese gallurese.

L’area fitness è stata installata pochi giorni fa. “Accedendo a fondi del Pnrr infatti – ha detto Mario Mulas, sindaco di Golfo Aranci – è stata realizzata una piccola palestra all’aperto per workout e street fitness composta da nove attrezzi ginnici studiati come percorso ideale per la salute ed il benessere fisico coompleti di cartello illustrativo con le istruzioni, che vanno ad implementare le strutture già esistenti. E’ presente anche un attrezzo inclusivo per persone con disabilità facilmente accessibile dal banchinamento in legno fronte mare. Un ulteriore passo verso una fruizione completa del Lungomare da parte di tutti”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui