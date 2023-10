Olbia trionfa al mondiale di Taekwondo, un argento e un oro ai ragazzi

Medaglie d’oro e argento ai ragazzi del Taekwondo di Olbia.

Olbia si afferma ancora una volta sul panorama internazionale del Taekwondo grazie alle performance straordinarie dei suoi atleti. Dopo aver assistito all’eccezionale partecipazione di Sarah Longoni alle Universiadi in Cina lo scorso luglio, lo scorso weekend è stata la volta di due giovani promesse che hanno portato alto il nome della loro squadra e della loro città.

Daniel Congiattu, con i suoi 17 anni, ha dimostrato talento e determinazione conquistando l’argento al

prestigioso Croazia Open con una performance impressionante. Nonostante sia stato fermato in finale dal campione europeo della sua categoria, il formidabile francese Guardiola, Daniel ha dimostrato una

preparazione tecnica invidiabile, facendo ben sperare per le future competizioni.

D’altra parte, Angelo Pisanu, all’età di soli 12 anni, ha reso tutti orgogliosi con la sua prestazione straordinaria. Vincendo l’oro al suo esordio assoluto in una competizione europea, Angelo ha dimostrato

che il futuro del Taekwondo Terranova Team di Olbia è luminoso. Ogni singolo incontro vinto è una

testimonianza della sua dedizione e del duro lavoro messo nell’allenamento.

Questi successi non sarebbero possibili senza la guida e la preparazione fornita dai Maestri Marco Varrucciu e Roberto Carrus. La loro esperienza, passione e dedizione hanno forgiato una squadra di atleti pronti a sfidare e dominare anche la scena internazionale. In particolare, Marco Varrucciu, oltre al suo impegno con il Taekwondo Terranova Team, svolge anche un ruolo di primaria importanza come responsabile della squadra senior regionale, rafforzando ulteriormente il suo impegno e la sua dedizione al mondo del taekwondo.

Il Taekwondo Terranova Team di Olbia ha dimostrato, ancora una volta, che con determinazione, talento e

una preparazione adatta, tutto è possibile. Gli olbiesi possono guardare con orgoglio ai loro campioni e aspettarsi altri successi in futuro. Complimenti al team e ai maestri per questi straordinari risultati, che confermano la presenza di Olbia sul palcoscenico globale del taekwondo. Che questi successi siano solo l’inizio di una lunga serie di trionfi.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui