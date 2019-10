False dichiarazioni per l’esenzione del ticket: scoperti dalla finanza

I controlli.

Nell’ambito dell’azione a tutela della spesa pubblica, le Fiamme gialle della Tenenza di Sarroch e quelli della Tenenza di Iglesias hanno individuato due soggetti, unodi Villa S. Pietro e l’altro di S. Antioco, che hanno indebitamente usufruito dell’esenzione del ticket sanitario.

I soggetti target sono stati individuati a seguito di attività info investigativa posta in essere attraverso servizi di controllo del territorio e successivo sviluppo mediante l’utilizzo delle banche dati in uso al Corpo.

L’azione dei Finanzieri è stata orientata al riscontro della sussistenza dei requisiti per l’accesso alle esenzioni dal pagamento del ticket per le prestazioni sanitarie erogate dall’Asl di competenza, verificando la corrispondenza tra il reddito dichiarato mediante presentazione di apposita “autocertificazione” e la reale consistenza reddituale dei soggetti interessati.

Le attività ispettive hanno permesso di accertare che il primo soggetto controllato risultava in realtà godere di una situazione economica superiore rispetto ai limiti previsti per l’esenzione dal pagamento dei ticket sanitari, usufruendo così indebitamente dell’agevolazione a fronte degli esami clinici ricevuti presso strutture pubbliche e convenzionate per un importo complessivo pari a 516 euro, mentre per il secondo è stato appurato che nel periodo di erogazione delle agevolazioni, seppur avesse autocertificato lo stato di disoccupazione – strumentale per l’accesso al beneficio in parola – lo stesso era regolarmente impiegato in attività lavorativa, usufruendo così indebitamente di esenzione dal pagamento del ticket sanitario per un importo pari a 428 euro.

A responsabili è stata comminata una sanzione pari, per ciascuno, al triplo della somma relativa alle prestazioni sanitarie ricevute e sonostati altresì segnalati alla Asl di competenza per il recupero delle somme indebitamente fruite in esenzione.

L’attività posta in essere rientra tra le funzioni di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza e mira a controllare il corretto impiego delle risorse pubbliche, assicurando che l’accesso ad agevolazioni o esenzioni avvenga a favore di coloro che ne hanno effettivamente diritto e bisogno.

