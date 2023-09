Fara si deve difendere dall’accusa di bancarotta fraudolenta della sua ditta di Olbia.

E’ finito nei guai per le sue attività a Olbia e Sassari tra il 2017 e il 2018 l’imprenditore di Sassari Francesco Fara, chiamato a difendersi dall’accusa di bancarotta fraudolenta in un processo scaturito dalla più ampia inchiesta giudiziaria che lo riguarda. I fatti contestati riguardano la gestione principalmente di due aziende.

La bancarotta fraudolenta riguarderebbe l’attività della Ge.T. srl di Olbia, società di autotrasporti fallita nel 2017. Fara avrebbe distrutto alcuni documenti e sottratto al parco auto dell’azienda alcuni mezzi, in modo che non fossero coinvolti dalla vicenda di fallimento. Il Pm chiede 5 anni di reclusione. Come si legge su La Nuova Sardegna, il processo è ormai giunto alle battute finali. Mancano solo le repliche delle parti, poi dovrebbe essere letto in aula il dispositivo della sentenza.

Dopo il fallimento dell’azienda olbiese avvenuto nel 2017 Fara fu coinvolto in un’inchiesta giudiziaria anche per l’attività della società di autotrasporti con sede a Sassari Eu-Traf. Le fiamme gialle avrebbero scoperto un giro di società di comodo che secondo l’accusa avrebbe permesso all’imprenditore di sottrarre al fisco 7,7 milioni di euro. Nei guai anche la moglie dell’imprenditore e il funzionario dell’agenzia delle entrate Gian Luca Santoru.

