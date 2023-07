Fedez senza Chiara Ferragni in vacanza a Porto Cervo, aria di crisi?

Vacanze in Sardegna per Fedez, ma è da solo con i figli.

Fedez e Chiara Ferragni hanno deciso di trascorrere separati le loro vacanze e sul web già tornano le voci che vorrebbero confermare le ipotesi di una crisi matrimoniale. Il rapper ha deciso di andare in Sardegna con i figli, precisamente a Porto Cervo.

Lo rivelano le sue storie, dove non c’è traccia di Chiara Ferragni perché lei è andata in Sicilia. Così i followers dei Ferragnez hanno cominciato a sospettare di una crisi, le cui voci girano dalla partecipazione dell’influencer al Festival di Sanremo. Tuttavia, è possibile che i due abbiano deciso di trascorrere le ferie separatamente per gli impegni lavorativi di uno dei due o, semplicemente, per ritagliarsi i propri spazi. La Ferragni, infatti, ha potuto godere di un momento di relax senza i suoi figli a bordo di un mega yacht, apparendo sempre tranquilla.

Fedez, invece, ha scelto la Sardegna, alloggiando in una villa super lussuosa a Porto Cervo dove sta facendo il papà a tempo pieno di Leone e Vittoria. Tuttavia, sospetti sulla fine della relazione tra Chiara e il rapper sono ruotati anche attorno alla presenza di una misteriosa donna. Qualche giorno fa Fedez e alcuni amici stavano giocando a Taboo nella sua villa e nelle storia è apparsa una ragazza, che non viene inquadrata in viso.

Della ragazza si vedono solo le unghie smaltate di blu mentre tiene in mano le carte. Con loro c’è anche Alex Mucci, influencer e creator di Onlyfans e il suo compagno, che collabora con il rapper nel podcast “Muschio Selvaggio”. Ma chi è la misteriosa ragazza?

