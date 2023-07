Un progetto porterà l’acqua di Limbara a Tempio, appaltati i lavori da 18 milioni

Cosa prevedono i lavori della diga Monti di Deu a Tempio.

Presto l’acqua di Libera arriverà a Tempio. L’intervento (denominato diga Monti di Deu – interconnessione diga sul rio Pagghiolu – utenze area Tempio) è un’opera importante del valore complessivo di 18.300.000 euro ottenuti grazie ai fondi di un mutuo regionale, fondi del PNRR, fondo FOI e fondi da tariffa.

L’opera, che per il territorio ha un alto valore strategico, è finalizzata al superamento delle attuali criticità dell’approvvigionamento idropotabile dei comuni dell’Alta Gallura. A comunicarlo l’assessore Andrea Biancareddu. “Un risultato per il quale quando ero Sindaco mi sono fortemente impegnato e per il quale ho lavorato anche in questi anni da assessore – ha detto -. Un obiettivo raggiunto rispetto al quale c’è stata grande attenzione da parte dell’attuale amministrazione comunale, dell’Unione dei Comuni Alta Gallura, del Presidente dell’Egas e del Presidente di Abbanoa”.

I lavori appaltati interessano un nuovo impianto di rilancio a base diga, la posa di circa 7 chilometri di condotte adduttrici per arrivare all’impianto esistente di Pischinaccia, il suo potenziamento e ampliamento. Il cronoprogramma dell’intervento prevede, salvo imprevisti, la consegna dei lavori per il 2 ottobre 2023 e la fine degli stessi per il 15 luglio 2025. “Mi ritengo molto soddisfatto di questo traguardo vista l’importanza dei lavori per tutto il territorio”, conclude Biancareddu.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui