Dopo la serata inaugurale al Billionaire di Porto Cervo entrano in scena Fedez e Lazza, che animeranno il locale di Briatore. I due colleghi-soci danno vita a un evento legato a Boem, la bibita che stanno lanciando insieme. Dopo i due rapper milanesi si occuperanno di fa ballare i clienti Lele Sacchi, Deitz e Will Kerk.

La stagione 2023 del Billionaire sarà ridotta e durerà poco più di un mese. Ma sono tanti gli appuntamenti in programma. Tra gli ospiti in cartellone ci sono Irama, Myss Keta e Shaldo. Con Chiara Ferragni impegnata in Sicilia, Fedez si sta godendo il sole della Sardegna assieme ai figli conciliando la vacanza con la famiglia e il lavoro.

