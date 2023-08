Ecco chi è il pr denunciato in Costa Smeralda.

Il pr Matteo Castellani, 27 anni, noto per le sue manifestazioni organizzate nella capitale, è stato denunciato dai militari della Guardia di Finanza di Olbia per aver organizzato un evento pubblico senza autorizzazione in Costa Smeralda. L’episodio riguarda una festa vip con ospiti famosi, tenutasi in una lussuosa villa con piscina di Porto Cervo. Nonostante il giovane pr avesse inizialmente negato che fosse richiesto un pagamento per l’ingresso, i militari hanno scoperto prove contrarie durante l’indagine. Castellani è anche proprietario dell’azienda “Isola di Mortorio“, specializzata nell’organizzazione di feste. Ha creato un marchio di successo e ha pubblicizzato eventi esclusivi attraverso il suo sito web e i social media.

L’evento incriminato è stato scoperto durante una retata notturna delle Fiamme Gialle. Molti partecipanti stavano arrivando alla festa in auto di lusso, compresa una Ferrari. I biglietti erano venduti a 50 euro per le donne e 100 euro per gli uomini, con diverse modalità di pagamento. Tuttavia, l’evento era completamente abusivo, senza alcuna autorizzazione e senza alcun rispetto delle norme di sicurezza. Le prove raccolte includono diari con dettagli sull’organizzazione dell’evento e sulla pianificazione di altre feste.

Inoltre, i finanzieri hanno recuperato 40mila euro in contanti durante l’operazione, trovati all’interno di una pattumiera. Castellani ha affermato che quei soldi erano destinati a coprire le spese delle sue vacanze e che non erano collegati al prezzo del biglietto dell’evento. E ha spiegato che ha nascosto i soldi nella spazzatura perché temeva che potessero essere rubati.

