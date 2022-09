L’incendio nella zona industriale di Olbia.

Notte di fuoco nella zona industriale di Olbia. Poco dopo le 22:30, per cause in fase di accertamento, due roghi hanno interessato un furgone della Bartolini ed un trattore stradale. L’esplosione dei pneumatici del corriere espresso ha generato grande apprensione tra i residenti, ma fortunatamente non si registrano feriti.

Rapido l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per alcune ore. Subito dopo lo spegnimento delle fiamme, gli operatori del 115 hanno provveduto a bonificare e mettere in sicurezza l’area. Sul posto anche i carabinieri e gli agenti della polizia. Incerte le cause, ma non si esclude, al momento, l’ipotesi di un atto doloso.