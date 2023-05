Fiamme durante la festa di San Simplicio a Olbia

Non era ancora mezzanotte e a Olbia c’era tanta gente in giro per la festa di San Simplicio quando le fiamme hanno avvolto un auto. Immediata la richiesta di soccorso ai vigili del fuoco, che sono piombati in via Piccinni. Il fuoco ha fatto però in tempo a distruggere una Smart e danneggiare la parte anteriore di un’auto parcheggiata vicino. Le fiamme hanno anche raggiunto la facciata della casa davanti a cui erano parcheggiate, ma per fortuna non si segnalano feriti.

Dopo le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco hanno cercato di capire le roghi del rogo. Per chiarire questi aspetti sono intervenuti anche i carabinieri di Olbia sul luogo dell’incendio, a pochi passi dalla folla del parco Fausto Noce.

