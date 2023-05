Ancora problemi con l’acqua nelle frazioni di Olbia

Due nuove ordinanza del sindaco di Olbia impongono nuove limitazioni e problemi per il consumo dell’acqua nelle frazioni della città. Gli ultimi due episodi riguardano le subfrazioni di Trainu Moltu e, per l’ennesima volta, Mamusi. Le due ordinanze vietano “utilizzo ai fini alimentari dell’acqua erogata”.

Per quanto riguarda Trainu Moltu il divieto scatta dopo il ritrovamento nelle acque di una concentrazione troppo elevata di Coliformi Totali. A Mamusi, invece oltre al problema dei Coliformi totali c’è quello dell’Escherichia Coli.

In entrambi i casi scatta il divieto di consumo. Perché le acque “devono ritenersi non idonee per gli uso potabile come bevanda e per l’incorporazione negli alimenti quando l’acqua rappresenta l’ingrediente principale (minestre etc), per il lavaggio di frutta e verdura e per l’igiene orale”.

