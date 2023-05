Folla a San Simplicio per la processione in onore del Santo Patrono

La processione di San Simplicio.

Oggi Olbia celebra il Santo Patrono San Simplicio. Tanta gente alla processione di San Simplicio, molto attesa dagli olbiesi per festeggiare il Santo Patrono della città. L’evento è cominciato alle 18, nonostante il tempo nuvoloso, con appuntamento in piazza Basilica, con il vescovo Sanguinetti. La manifestazione ha seguito un percorso che partirà dalla Basilica dedicata al Santo Patrono, per percorrere le vie: Fausto Noce, Boccherini, Lombardia, Vittorio Veneto, Mameli.

Il corteo è proseguito per via Nuoro, Genova, Corso Umberto I per poi far ritorno presso la Basilica. Come ogni anno, la processione è stata accompagnata dalle bande, tra cui la “F. Mibelli” di Olbia, la “B. Demuro” di Berchidda e diversi gruppi folkloristici di Olbia e di altri paesi dell’Isola. Alla fine della processione ci sarà la Messa del parroco di San Simplicio, Don Tamponi e i canti liturgici del Coro Sos Astores. Alle 21 ci sarà un altro evento che chiuderà i festeggiamenti. Si esibiranno i gruppi folk sardi e i cori, in una rassegna presentata da Giuliano Marongiu.

Festeggiamenti da stamattina.

I veri festeggiamenti sono iniziati questa mattina, anche se nei giorni scorsi si sono tenute come ogni anno diverse manifestazioni. Stamattina, alle 5:30 del mattino, si è esibita la Banda musicale “F. Mibelli” di Olbia nelle vie cittadine. Alle 10 del mattino davanti alla Chiesa San Paolo si è tenuta l’accoglienza del vescovo Sebastiano Sanguinetti con la Banda musicale e il Comitato.

Alle 11:30 a San Simplicio si è tenuta come ogni anno la Messa Pontificale in onore a San Simplicio, presieduta dal vescovo Sanguinetti e i sacerdoti della Diocesi. Dopo la Messa al Santo Patrono si sono tenuti i canti liturgici da parte del Coro Lorenzo Perosi di Olbia.

