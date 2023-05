Lavori dell’Anas nella galleria “Beruilles”, chiude la 131 Dcn a Budoni

Chiude un tratto della 131 Dcn a Budoni.

Per consentire gli interventi propedeutici alla riapertura della canna nord della galleria ‘Beruilles’ a Budoni, un tratto della strada statale 131 Dcn sarà chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, tra le ore 17 di domani e le 6 di giovedì 18 maggio.

Il traffico verrà deviato lungo la viabilità alternativa, costituita dalla strada statale 125, con segnalazioni in loco. Nel dettaglio, il flusso veicolare in direzione Olbia uscirà obbligatoriamente allo svincolo Budoni/Burgos (km 115,500) con rientro sulla statale 131 Dcn all’altezza dello svincolo per San Teodoro (km 122,530), viceversa per il traffico che viaggia in direzione Nuoro.

La riapertura al traffico della canna nord della galleria ‘Beruilles’ è prevista per l’inizio della prossima settimana. I lavori fanno parte delle attività di risanamento strutturale e impiantistico del tunnel, per un valore di oltre tre milioni di euro e rientrano nel piano generale di Anas per l’ammodernamento delle gallerie sulla statale 131 Dcn.





