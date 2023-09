Confermata a Porto Rotondo la Fiera nautica della Sardegna

La terza edizione della Fiera nautica di Sardegna si terrà alla Marina di Porto Rotondo dal primo al 5 maggio 2024. La nuova edizione è stata presentata al Salone Nautico di Genova, il primo evento del settore nautico del Mediterraneo e il terzo del mondo. Sarà ancora organizzata dal Cipnes Gallura e sostenuta dalla Regione. Nel 2022 le novità del settore erano state presentate a Olbia. Quest’anno si è tenuta a Porto Rotondo e la cornice sarà quella anche l’anno prossimo.

La presentazione è stata al Salone di Genova, durante un incontro in cui sono stati illustrati tutti gli eventi nautici in Italia patrocinati da Confindustria Nautica. Oltre alla Fiera Nautica di Sardegna, ci sono quelli di Sicilia, Lombardia, Campania, Lazio, Abruzzo e Puglia.

Alla presentazione ha partecipato il presidente della Regione, Christian Solinas. Che ha evidenziato come la Sardegna abbia 1400 chilometri di coste, quindi una capacità e una potenzialità di posti barca importante. “Si tratta di un territorio che annualmente vede i tre quarti degli yacht più importanti del mondo transitare nelle sue acque”, ha sottolineato.

Confindustria Nautica, che organizza il Salone di Genova, ha voluto mettere in rete tutte le Fiere italiane. Per promuovere, con rinnovata efficacia, un settore trainante per l’economia italiana (e per quella sarda e gallurese in particolare).

Il fatturato della nautica in Italia ha infatti raggiunto la cifra di 7,3 miliardi di euro, in crescita del 20% sul 2021, secondo i dati di Confindustria. Gli addetti sono diventati 28.660 (+8,8%). Il contribuito della nautica al Pil italiano è stato di 6,1 miliardi (+20%), rappresentandone il 3,23% (era il 2,89% nel 2021).

L’export – con l’Italia primo produttore mondiale di superyacht con i gruppi Azimut-Benetti (primo al mondo), Sanlorenzo (secondo) e Ferretti – ha raggiunto 3,74 miliardi, il massimo storico. L’88% della produzione nazionale è diretta all’estero.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui