In anteprima il film Erdkinder girato a Tempio.

La presentazione ufficiale del progetto del film indipendente Erdkinder, scritto e diretto dal regista Tore Manca con le coreografie di Daniela Tamponi, si terrà sabato 25 marzo nella sala convegni della palazzina comando a Tempio, in via delle terme, alle ore 18. Per l’occasione, in anteprima, sarà anche proiettato il trailer ufficiale al pubblico e agli addetti ai lavori.

Il lungometraggio, le cui riprese in città stanno per essere ultimate, è stato prodotto da Associazione culturale Mater-ia e co-prodotto da associazione Moviment’Arti. Ha dato il sostegno per la realizzazione del film Erdkinder la Fondazione di Sardegna, il contributo di Sardegna Film Commission, e il patrocinio del Comune di Tempio Pausania.

Un film, un racconto per immagini, uno spot per l’ambiente, la volontà di appartenergli. Raccolti i pochi oggetti dentro uno zaino e, abbandonato il rumore domestico e il mutismo familiare, con enorme volontà una figlia raggiunge la foresta. Una fuga dalla città, per riappropriarsi di un equilibrio sottratto, la foresta vista e vissuta come scuola e famiglia e l’acqua che porta in sé il germe della vita.

La serata prenderà il via alle ore 18 e saranno presenti, oltre le autorità ( Monica Liguori, assessore alla Cultura e Gianni Addis, sindaco di Tempio Pausania), Tore Manca, regista, sceneggiatore e produttore dell’opera; Daniela Tamponi, produttrice e coreografa; Matilda Deidda, assistente alla regia e set-designer; lo staff: Luigi Ruiu, assistente edizione e Giuseppe Deriu, fonico presa diretta. Tra gli attori protagonisti del lungometraggio Daniela Tamponi, Lupa Maiomone, Francesca Ventriglia, Matilda Deidda, Alessandro Pala Griesche, Alessandra Carbini. Poi Vittorio Pistidda, Fabio Noce, Antonello Tola, Marco Ceraglia, Aldo Bini.

Ma anche giovanissimi attori e attrici come Marika Dessolis, Chiara Muntoni, Ginevra Chirico, Cristina Contu, Mario Addis,Maria Chiara Quidacciolu. Nina Curnis, Adele Masu, Angela Bruno, Beatrice Orecchioni, Emma Deledda, Alida Monteduro, Cecilia Musumeci, Francesca Filiziu, Camilla Barsotti e

Miriam Tamponi.

