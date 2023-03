Incidente a La Maddalena: con l’auto contro un palo, ferito

Un’auto è finta contro un palo della luce e lo ha abbattuto a La Maddalena, il conducente è rimasto ferito. Per cause ancora da accertare l’auto è finita contro un palo di illuminazione pubblica mentre percorreva via Trinita, in salita verso il cimitero.

Con l’impatto il palo è rimasto gravemente danneggiato ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di La Maddalena. Loro si sono occupati della messa in sicurezza mentre un ambulanza del 118 trasportava il conducente al Pronto soccorso per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Polizia locale per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui