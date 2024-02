Ripresi e postati dal ristorante di Olbia, i ragazzi tornano e pagano il conto

I cinque giovani tornano a pagare il conto nel ristorante a Olbia.

I video che li ritraeva erano stati postati dal ristorante “All can you eat” poco distante dal centro di Olbia. I cinque ragazzi erano usciti dal locale senza pagare, ma la loro “bravata” era stata ripresa dalle telecamere all’esterno e il proprietario aveva deciso di postare il filmato che ritraeva i responsabili del furto.

Le immagini hanno fatto il giro dei social, così i giovani, che si sono riconosciuti, sono tornati nel locale all’angolo di via Mameli e hanno saldato tutto. “I ragazzi sono passati a pagare il conto di ieri sera – fa sapere il titolare del ristorante Ichi sui social, ringraziando tutti per la solidarietà dopo la beffa subita -. Grazie infinite per il vostro sostegno, siete veramente fantastici”.

