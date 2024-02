Escono da un ristorante di Olbia senza pagare, ma la telecamera li filma

La denuncia del proprietario del ristorante di Olbia.

A Olbia cinque ragazzi escono da un ristorante senza pagare il conto, ma la telecamera posizionata all’esterno li riprende. Il proprietario del locale, Ichi Sushi, che ha aperto in città un anno fa, ha postato le immagini che riprendono i giovani che escono disinvolti come se niente fosse.

Poi i giovani hanno cominciato a correre quando i gestori si sono accorti della beffa. Il furto è avvenuto intorno alle 20:30 e il ristorante, che non ha ancora sporto denuncia, ha deciso di pubblicare il video sperando che i responsabili del fatto vedano le immagini. “Si tratta di 30 euro a testa non capisco proprio che senso ha di farlo”, dice Si Sun, proprietario di Ichi.

Il locale dove è avvenuto il fatto si trova in via Mameli, una zona dove spesso la sicurezza è un problema. La situazione infatti era precipitata quando aveva chiuso il bar sulla zona che congiunge Corso Umberto con via Mameli e via Vittorio Veneto.

Tuttavia, non era mai accaduto un fatto del genere nel ristorante ”All can you eat” poco distante dal centro storico di Olbia. “La sicurezza in confronto all’anno scorso è migliorata – assicura il proprietario di Ichi -, Io che ho sempre vissuto in questa zona cerco sempre di fare qualcosa pur per farli allontanare da qua”.