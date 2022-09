Le dichiarazioni della reginetta di Porto Cervo.

E’ piena di gioia Carolina Vinci, la reginetta orgogliosamente originaria di Porto Cervo, ora finalista al concorso di bellezza Miss Italia. “Sono emozionata, ma anche stanca – dichiara la 23enne -, perché sono stati giorni molto intensi anche a livello fisico. Sono stati comunque giorni meravigliosi, perché ho anche conosciuto tante amiche sarde che erano con me. A loro, ma anche alle altre che non sono passate io voglio augurarle di continuare sempre a credere nei loro sogni, perché solo credendoci si arriva sempre al traguardo”.

La reginetta, che da anni vive da 6 anni a Roma, dove ha conseguito la laurea all’Accademia di recitazione di teatro, potrebbe diventare la nuova Miss Italia. “Lo spero tantissimo. Comunque andrà io proseguirò nella mia carriera di attrice – dice Vinci -, quello per cui ho studiato negli anni. Miss Italia è una tappa molto importante anche per chi come me vuole emergere nel mondo del cinema”. Sono tanti infatti i nomi femminili importanti del cinema italiano nati dal concorso di bellezza più longevo d’Italia. Tra loro Sofia Loren, Gina Lollobrigida, Francesca Chillemi, passando per Martina Colombari, Lucia Bosè, Anna Valle e Miriam Leone.