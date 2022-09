Chi è la miss di Porto Cervo in finale.

Potrebbe diventare la nuova Miss Italia, Carolina Vinci, la 23enne di Arzachena che vola alle finali del concorso di bellezza più longevo del Paese, mentre la miss Jessica Molino di Olbia ha ottenuto un buon secondo posto e accederà di diritto alle prefinali nazionali e alle prefinali regionali della prossima edizione del concorso.

La giovane reginetta ha origini galluresi ed è un’aspirante attrice che ha studiato presso Accademia Internazionale Di Teatro. E’ single, come indica nei suoi profili social, e ha qualche esperienza come attrice sul grande e piccolo schermo. Come le altre 21 concorrenti, Carolina Vinci è bellissima e ha un fisico da modella, alta 174 cm e pesa 51 chili, ma il suo sogno è quello di affermarsi come attrice, come indicano le sue referenze, approfondite grazie agli anni di studio all AIT, dal 2017 al 2020.

La sua carriera inizia molto giovane nel 2005 al cinema nel ruolo di comparsa speciale nel film francese Les Bronzes 3. Nel 2006 compare nel ruolo di Antonia nella serie Rai “L’Onore e il rispetto”. Si tratta di un ruolo ricorrente. Nel 2007 è protagonista di Under the Sky di Michele Salimbeni, mentre nel 2008 debutta in teatro, nel ruolo di protagonista nell’opera “Hypothesis” Reinterpretazione “Orestea di Eschilo”. Nel 2018 ha un ruolo ricorrente nel film “La Lupa” di Michele Salimbeni, mentre nel 2015 è nel cast di Non Uccidere di Giuseppe Gagliardi, dove ha un piccolo ruolo.

Insomma, Carolina ha tutti i numeri per diventare la nuova Miss Italia e ora dovrà sbaragliare le altre 20 finaliste nazionali, una per ogni regione, che si contendono la coroncina della più bella d’Italia. Carolina Vinci va in finale con Giulia Giada (Piemonte); Francesca Poma (Valle d’Aosta); Martina Broggi (Lombardia); Eleonora Lepore (Trentino Alto Adige); Maria Franceschi (Fvg); Anna Tosoni (Veneto); Mariela Nunez (Liguria); Virginia Cavalieri (Emilia Romagna); Arianna Polidori (Toscana); Cecilia Alma Levita (Umbria); Glelany Cavalcante (Marche); Beatrice Gioia (Abruzzo); Azzurra Gallinari (Molise); Lavinia Abate(Lazio); Federica Maini (Miss Roma);Noemi Pirozzi (Campania); Roberta Albano (Basilicata); Anna Pia Masciaveo (Puglia); Vanessa Foti (Calabria); Anita Lucenti (Sicilia). Sono state assegnate le fasce speciali a Miss Coraggio 2022 a Marta Fenaroli, Miss Coraggio 2022 a Zari Mastruzzo, Miss Simpatia 2022 a Nicole Schiralli, Miss Talento 2022 a Lucrezia di Matteo.