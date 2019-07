L’approvazione della variazione delle Commissioni.

Via libera alla variazione di bilancio per l’avvio delle attività del Mater Olbia da parte delle commissioni Terza (Bilancio), presieduta da Paolo Truzzu (FdI), e Sesta (Sanità), presieduta da Domenico Gallus (Udc), riunite in seduta congiunta.

Dopo i chiarimenti forniti dagli assessori del Bilancio, Giuseppe Fasolino, e l’assessore della Sanità, Mario Nieddu, è arrivato il via libera al Disegno di legge numero 24.

Il Disegno di legge autorizza la spesa di 25 milioni per il 2019, di 60,6 milioni di euro anni per il 2020 e di altrettanti 60,6 milioni per il 2021.

