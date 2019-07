Il consigliere regionale Meloni vota a favore del Mater Olbia.

“La variazione di bilancio che assegna le risorse al Mater Olbia è stata approvata questa mattina dalle Commissioni congiunte Bilancio e Sanità del consiglio regionale. Sono molto contento che il provvedimento abbia avuto il voto positivo delle commissioni, e di aver contributo col mio voto favorevole”.

È il commento del consigliere regionale Pd Giuseppe Meloni, che ha votato in Commissione, unico dell’opposizione in Regione, a favore del Mater Olbia. “Le motivazioni del voto di astensione del gruppo PD e del capogruppo di LEU sono legate ad un emendamento, giusto, che è stato bocciato dalla maggioranza e che prevede che la quota di risorse non utilizzate dal Mater Olbia vengano distribuite nella sanità pubblica e non nella sanità privata come prevede, invece, il disegno di legge della giunta”, precisa Meloni.

“Confido nel fatto che, nei giorni che ci separano dal voto in Aula, tutto il PD e qualche altro collega del centrosinistra, sopratutto a seguito dell’annunciata decisione della maggioranza di accogliere questo emendamento, decida di votare a favore”, conclude il consigliere.

