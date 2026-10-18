La fortezza di Poggio Baccà a Caprera, storia lasciata al degrado

La storia militare di Poggio Baccà a Caprera lasciata al degrado.

L’isola di Caprera ospita una delle testimonianze belliche più significative del Nord Sardegna: la fortificazione di Poggio Baccà. Situato all’interno del complesso sistema difensivo dell’Arcipelago di La Maddalena, questo presidio militare rappresentava un punto strategico fondamentale per la vigilanza dello stretto e la tutela delle basi navali durante i conflitti del Novecento.

La struttura bellica e il ruolo strategico di Poggio Baccà.

L’impianto di Poggio Baccà fu progettato per garantire la copertura antiaerea e il controllo dell’area marittima circostante, sfruttando al massimo la conformazione granitica del territorio. L’architettura del complesso integrava diverse componenti operative e logistiche, tra cui postazioni di artiglieria, batterie antiaeree dislocate sui rilievi e una stazione telemetrica destinata al rilevamento dei bersagli. La sicurezza del personale e del materiale bellico era garantita da una polveriera protetta, caserme per la truppa e un’articolata rete di camminamenti in trincea e gallerie in caverna scavate nella roccia. A supporto del complesso principale, la piana tra Stagnali e Poggio Baccà ospitava vari edifici di servizio, compresa una stazione elettrica storica necessaria per alimentare gli impianti della base. .

Il dopoguerra e lo stato attuale dell’area.

Dopo la seconda guerra mondiale, il ridimensionamento delle difese nel Mediterraneo rese inutile la batteria di Poggio Baccà. La struttura subì così un progressivo smantellamento. Attualmente il sito si trova in stato di abbandono, completamente inserito nel perimetro protetto del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena. Gli edifici in muratura, la polveriera e le piazzole di tiro mostrano i segni del degrado del tempo e sono parzialmente riassorbiti dalla macchia mediterranea. L’area è oggi accessibile attraverso i sentieri escursionistici dell’isola, offrendo ai visitatori un itinerario di grande interesse storico e paesaggistico.

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