Il britannico elimina Luca Nardi in semifinale, il bosniaco supera Kasnikowski. Oggi alle 15 l’ultimo atto del torneo

Saranno Jacob Fearnley e Damir Dzumhur a contendersi il titolo dell’Olbia Challenger. Le prime due teste di serie del torneo ATP Challenger 125 si affronteranno oggi, domenica 18 ottobre, alle 15 sulla Cloto Arena del Tennis Club Terranova. A decidere la quarta edizione della manifestazione, organizzata da Mef Tennis Events, sarà dunque la sfida tra il britannico e il bosniaco. Fearnley ha conquistato la finale battendo Luca Nardi per 6-2, 6-4. Il pesarese, reduce dalla vittoria nei quarti contro Michael Mmoh, ha dovuto fare i conti con un problema muscolare all’interno della coscia, che ne ha condizionato la prestazione. Nell’altra semifinale Dzumhur ha sconfitto il polacco Maks Kasnikowski per 6-1, 7-5.

Olbia Challenger, Fearnley arriva in finale senza perdere un set.

Il britannico, numero 96 del mondo, arriva all’ultimo incontro senza aver ceduto un set durante il torneo. Per lui sarà la quarta finale Challenger della stagione, con la possibilità di conquistare il sesto titolo in carriera nel circuito. “So che lo stato fisico di Luca non era al massimo”, ha riconosciuto Fearnley dopo la semifinale, esprimendo dispiacere per le difficoltà dell’italiano. Il britannico ha poi sottolineato il proprio buon momento di forma e il rapporto positivo con i campi di Olbia.

Dzumhur cerca il quindicesimo titolo Challenger.

Dall’altra parte della rete ci sarà Damir Dzumhur, ex numero 23 della classifica mondiale, tornato a esprimersi su buoni livelli dopo i problemi fisici che ne hanno condizionato la stagione. Il bosniaco, attualmente numero 103 Atp, punta al quindicesimo titolo Challenger della carriera. I precedenti tra i due finalisti sono in perfetta parità, con una vittoria ciascuno. L’ultimo confronto risale al Masters 1000 di Indian Wells del 2026, quando a imporsi era stato Fearnley. Il torneo ha già assegnato il titolo di doppio, conquistato da Jarno Jans e Joran Vliegen, vincitori per 6-3, 6-4 su Daniel Cukierman e Fernando Romboli. Ora tutta l’attenzione si sposta sulla finale del singolare, che chiuderà l’edizione 2026 dell’Olbia Challenger.

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