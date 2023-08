Aprono l’auto e rubano le valigie ai turisti, ladri in azione alle Saline

Un altro furto a Olbia.

Brutta avventura per dei turisti di Verona. La coppia, che il 24 agosto si trovavano alle Saline per godersi l’ultimo giorno di vacanza a Olbia hanno subìto un furto. La coppia si era fermata in spiaggia prima di fare ritorno a casa, portando con loro valigie e altri effetti personali nell’auto a noleggio.

Purtroppo, però, mentre si godevano tranquilli la giornata al mare, tra le 12 e le 16:30, qualcuno ha forzato la loro auto e gli ha rubato tutto. Così hanno scritto un appello sui social, chiedendo agli olbiesi di aiutarli a ritrovare almeno le loro valigie.

“Ci hanno aperto la macchina e rubato una valigia grande azzurra, 1 zaino nero dell’eastpak e 1 zaino della Nordace color panna/marroncino, dentro avevamo vestiti, una telecamera Osmo Action con tutti i ricordi, cuffie Jbl e cose da spiaggia. Se qualcuno ha visto qualcosa o se vedete delle valigie buttate da qualche parte che possano sembrare come indicate sopra vi prego di contattarmi”.

I ladri hanno agito con un cacciavite.

Erano ladri esperti quelli che hanno derubato la coppia, l’ennesima in vacanza a Olbia. Hanno agito con un cacciavite e svitato la maniglia. “Ci dispiace per la telecamerina dove dentro c’erano tutti i nostri ricordi di tempo fa e della vacanza”, spiega la giovane.

