Olbia dice addio a Francesco Putzu.

Grande dolore a Olbia per la scomparsa, a 70 anni, di Francesco Putzu. Era molto conosciuto non solo in città ma anche in Gallura. Amava la musica e suonava la fisarmonica già da bambino, prima da autodidatta, fino alle feste campestri dove animava le piste da ballo galluresi.

Francesco aveva un grande cuore e un animo nobile, un’artista che aveva trasmesso la sua passione anche ai suoi 2 figli. “Per lui la sua famiglia era molto importante, alla quale aveva dedicato la sua vita nella sua casa immersa nel verde, dove accoglieva sempre i suoi amici con la sua fisarmonica e un bicchiere di liquore. Così lo descrivono amici e parenti”, racconta Paola Manzu una dei suoi tanti amici di lunga data. Senza di lui le feste campestri non saranno più quelle di sempre, con la sua musica, il suo sorriso e l’allegria che trasmetteva. “Il suo cuore ha smesso di battere, ma un cuore che ha toccato così tante vite continuerà a vivere in coloro che amava”, ha aggiunto.