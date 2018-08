Il fulmine entrato dalla finestra ha mandato in corto i computer.

Attimi di paura, ieri pomeriggio, negli studi di Radio Internazionale Costa Smeralda, la radio di Olbia e della Gallura. Verso le 17,30, un fulmine è entrato dalla finestra della sede dell’emittente, che si trova in zona industriale, scaraventandosi contro un computer della redazione.

Lì accanto, al lavoro, si trovava la direttrice della radio, Maria Pintore, che è stata letteralmente sfiorata dalla potente scossa. Il fulmine ha provocato l’esplosione del computer e mandato in corto tutti i sistemi della radio, che da ieri sera ha smesso di trasmettere. Sono al lavoro in questi istanti i tecnici per verificare l’entità dei danni e ripristinare la regolare programmazione. Veri attimi di paura ieri in radio, per un episodio che poteva avere dei risvolti molto più pesanti.

