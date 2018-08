In arrivo un temporale questo pomeriggio.

Ancora tuoni e fulmini. Come ieri anche oggi è in arrivo un altro temporale su Olbia e Gallura.

Il meteo per questo pomeriggio ha previsto un altro acquazzone. E come se non bastasse arriva anche il vento di maestrale. La Protezione civile ha emanato un’allerta gialla valida anche per la giornata di oggi.

Ieri pomeriggio, il maltempo ha causato degli allagamenti nella città di Olbia e due incidenti, fortunatamente non gravi: vittima una dipendente della Geasar e una famiglia all’interno della loro auto.

Per la giornata di domani è previsto un tempo soleggiato ma persiste il vento di maestrale.

