Una strada di fuoco a La Maddalena: dopo l’auto, tocca al furgone

Furgone in fiamme in via Usai a La Maddalena

Nuovo intervento dei vigili del fuoco in via Usai a La Maddalena, dopo l’auto stavolta è andato a fuoco un furgone. L’intervento della squadra isolana è scattato verso le 3.40 del mattino in via Giovanni Usai dove c’era l’incendio di un camioncino adibito ad attività edile. Ingenti i danni al mezzo che si trova vicino a un’auto devastata dalle fiamme due settimane fa.

Difficile ipotizzare che si tratti di due roghi casuali e viene da pensare che in zona Murticciola qualcuno stia – letteralmente – scherzando col fuoco. L’intervento, che oltre allo spegnimento delle fiamme è servito a mettere in sicurezza l’area circostante, è durato circa un’ora. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che stanno cercando di capire quale sia il collegamento tra i due incendi di via Usai.

Ecco il furgone in fiamme vicino all’auto bruciata:

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui