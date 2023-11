Due giorni di gazebo della Lega in Sardegna, anche a Olbia

Per due giorni la Lega piazza gazebo per incontrare sostenitori in giro per la Sardegna, appuntamento anche a Olbia. “Sabato 18 e domenica 19 novembre tornano nelle piazze di tutta la Sardegna i gazebo della Lega per portare tra la gente i traguardi raggiunti in un anno di Governo e parlare degli obiettivi futuri e dei problemi del territorio”. Ad annunciarlo è Michele Pais, coordinatore regionale del Carroccio e presidente del Consiglio regionale.

“Vogliamo che i sardi siano protagonisti dei nostri progetti di governo – afferma Pais -. Il territorio è la spinta propulsiva della nostra azione politica e i gazebo sono un presidio irrinunciabile di democrazia e informazione. La nostra caratteristica è di stare sempre tra la gente, noi siamo un movimento popolare”.

“Ringrazio tutti i segretari di sezione, i responsabili dell’organizzazione e i militanti che si sono messi subito al lavoro dimostrando ancora una volta di essere le risorse irrinunciabili su cui si basa il nostro movimento”, conclude Michele Pais.

Gli appuntamenti

Provincia di Olbia-Tempio

Olbia, piazza Umberto, sabato 18, dalle 17:00 alle 20:00

Provincia di Sassari

Sassari, emiciclo Garibaldi, sabato 18, dalle 10:00 alle 12:00

Alghero, piazza Pino Piras, sabato 18, dalle 16:00 alle 19:00

Porto Torres, piazza XX Settembre, domenica 19, dalle 10:00 alle 12:00

Ossi, piazza del Popolo, domenica 19, dalle 10:00 alle 12:00

Provincia di Cagliari

Cagliari, via Tiziano, sabato 18, dalle 09:30 alle 13:00

Quartucciu, via Nazionale, 149/A, sabato 18, dalle 09:30 alle 13:00

e domenica 19, dalle 10:30 alle 12:30

Provincia del Sud Sardegna

Iglesias, piazza Sella, 3, sabato 18 e domenica 19, dalle 10:30 alle 12:30

Provincia di Nuoro

Nuoro, piazza Delle Grazie, sabato 18, dalle 10:00 alle 14:00

Provincia di Oristano

Arborea, corso Roma, 33, domenica 19, dalle 11:00 alle 13:00

