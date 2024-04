Fiamme nella notte a Olbia, va a fuoco una trattoria

Incendio in una trattoria di Olbia

Un incendio è divampato la notte scorsa in una trattoria di via Mestre a Olbia, il fuoco ha causato ingenti danni al locale. L’allarme è scattato verso le 22 e una squadra dei vigili del fuoco nella zona di Poltu Cuadu. Le fiamme stavano aggredendo la sala destinata alla ristorazione, dove i danni sono ingenti ma il rapido intervento del 115 ha evitato che fossero più gravi.

Secondo una prima analisi di quanto successo, per una volta le cause potrebbero essere diverse dal solito. Stavolta dietro il fuoco al Pink bar trattoria di via Mestre non ci sarebbe la mano di Mister Diavolina o di chi ha la passione per il cerino a Olbia. Il fuoco potrebbe essere partito a seguito di un corto circuito.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui