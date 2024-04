Il Comune di Arzachena cerca nuove idee per far decollare l’estate

Le idee del Comune di Arzachena.

Il Comune di Arzachena conferma alcuni eventi estivi consolidati come la Festa di San Giovanni Battista, la Notte Sarda, gli spettacoli per I Fuochi di Ferragosto, Estate in Fiore, la Festa patronale, le Notti Bianche a Cannigione e i giovedì nel centro storico.

L’amministrazione comunale è alla ricerca di nuove proposte e progetti per animare la destinazione da maggio a ottobre. L’obiettivo è investire in eventi di spessore che coinvolgano la comunità e i visitatori, con attenzione a rassegne letterarie, valorizzazione delle tradizioni locali, e progetti sviluppati da associazioni e consorzi di commercianti. Il termine per presentare le domande è l’8 maggio.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui