Furgone trafitto dal guard rail a Olbia: salvo per miracolo il conducente

Furgone contro il guard rail alle porte di Olbia

È vivo per miracolo il conducente di un furgone che alle porte di Olbia è stato trafitto dal guard rail sulla Provinciale 73. Stamattina il conducente ha perso il controllo del mezzo vicino alla rotatoria di Piliezzu, alle porte di Olbia. Il furgone è finito nel punto in cui cominciava il guard rail che ha trafitto l’abitacolo. A pochi centimetri di distanza c’era il conducente che è stato portato fuori dai vigili del fuoco, fortunatamente illeso.

Dopo il miracolo è stato perso in consegna dal personale del 118. Il traffico in quella zona nevralgica di Olbia, con le uscite per Arzachena-Palau e per la Costa Smeralda, ha subìto forti rallentamenti. Per gestirli e per ricostruire la dinamica dell’incidente sul posto sono intervnuti anche la Polizia locale e i carabinieri.

