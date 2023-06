L’ultimo saluto commosso del sindaco di Olbia a Berlusconi.

La scomparsa di Silvio Berlusconi ha sconvolto tutto il Paese, ma ha sconvolto soprattutto Olbia, poiché era un olbiese da cittadinanza onoraria. Una notizia che piove come un fulmine a ciel sereno e che lascia senza parole sopratutto i suoi amici della politica.

A dargli l’ultimo saluto anche il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, profondamente legato al Cav, dove quest’ultimo lo ha sempre sostenuto. “Una notizia che non avremmo mai voluto sentire. -ha dichiarato il sindaco -. La morte di Silvio Berlusconi ci getta nello sconforto, in una baraonda di emozioni e ricordi che partono ben prima del 1994, anno in cui è iniziata la sua esperienza politica, così come la mia, al suo fianco”.

”Il nostro Presidente ha fatto la storia di questo Paese – ha aggiunto Nizzi – ha coniato un nuovo modo di fare politica e di comunicare, arrivando sempre al cuore degli italiani. Mancheranno tantissimo la sua saggezza, la sua esperienza e la sua capacità di sdrammatizzare anche nelle situazioni più complesse. Mancherà a tutti: amici, avversari, all’Italia intera e alla nostra Olbia, che aveva scelto come seconda casa e per la quale ha fatto tanto”.

