Estate di furti in Costa Smeralda, orologi e gioielli per milioni di euro

Il furto di gioielli in Costa Smeralda.

Una banda di professionisti del furto, possibilmente legati alla banda dei Giostrai, è tornata in azione nella Costa Smeralda, in Gallura. Questi ladri erano soliti arrivare in lussosi camper anni fa e saccheggiare ville e alberghi di lusso, ma ora sono tornati in modo più discreto, noleggiando auto e affittando appartamenti.

Quest’estate, si stima abbiano rubato orologi di valore e gioielli per un totale di circa 2 milioni di euro. Gli investigatori del commissariato di Porto Cervo hanno emesso cinque denunce, ma il gruppo è probabilmente più ampio.

Nonostante le attività preventive delle forze dell’ordine, questi ladri esperti sono riusciti a compiere diversi furti, entrando sia di giorno che di notte nelle ville, spesso senza sistemi di allarme. Nonostante alcuni rischi, sono riusciti a sfuggire a mani vuote in alcune occasioni.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui