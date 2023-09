Getta le ceneri della cugina per prendersi la casa degli zii: denunciata

Una donna di 53 anni è stata denunciata.

Il desiderio di una donna di Cagliari di 53 anni di liberare la casa dei suoi parenti defunti si è trasformato in una denuncia a piede libero con l’accusa di distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere. Dopo il ricovero della sua zia in una casa di riposo nelle settimane precedenti, la donna aveva iniziato a sgombrare la casa dai mobili e dagli oggetti vecchi, compresa un’urna cineraria contenente i resti della sua cugina coetanea. Sette anni fa, i genitori della cugina avevano fatto cremare la figlia dopo la sua prematura morte e avevano conservato l’urna in casa.

La donna, stando a quanto riporta il quotidiano L’Unione Sarda, aveva cercato di disfarsi dell’urna insieme ad altri oggetti da buttare, ma gli operatori dell’impianto di smaltimento hanno segnalato l’incidente alle autorità. I carabinieri sono intervenuti e, dopo le indagini, hanno denunciato la donna a piede libero. Il caso è ora nelle mani della Procura.

